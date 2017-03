Bicycle Company

Standplatz: 6., Getreidemarkt 1

Web: bicyclecompany.at

4,25 von 5 Punkten

Unweit vom Naschmarkt, gegenüber der Secession, strahlt die Bicycle Company urbane Radkompetenz für unterschiedlichste Tretkraft-Typen aus. Ich muss nicht allzu lange warten; ein netter Kerl im besten Bobo-Alter ist bald bei mir und führt mich, nachdem er sich meine Story angehört hat, zu zwei Modellen. Fachmännisch bekomme ich jede einzelne Komponente erklärt. Der Mann kommt im Lauf des Gesprächs immer mehr auf Touren. Ich gebe mich interessiert und mache offenbar den Eindruck eines Kunden, der knapp davor ist, anzubeißen. Schließlich schlägt er eine Probefahrt vor. „Jederzeit, einfach Ausweis mitnehmen, kein Problem.“

Bike + More

Standplatz: 22., Agavenweg 21

Web: bikemore.at

3 von 5 Punkten

Irgendwo da draußen, zwischen Stadtgrenze und Mülldeponie, leuchtet einem schon von Weitem die grünpinkfarbene Industriehalle entgegen. Ein Verkaufsgespräch findet nicht statt. Gezählte 25 Minuten schlendere ich durch die zweistöckige ungeheizte Halle, vorbei an unzähligen Rädern, Ersatzteilräumen und (heute unbesetzten?) Werkstätten, ohne von einem Mitarbeiter wahrgenommen geschweige denn willkommen geheißen zu werden. Die einzige Person, die mich begrüßt, ist die Putzfrau, die hier gerade sauber macht. Egal. Es gibt ja eine Menge zu schauen. Mehr als 1.000 Räder auf 1.000 m2, verspricht der Flyer. Das könnte schon hinkommen.

Mountainbiker

Standplatz: 9., Stadtbahnbögen 145-150

Web: mountainbiker.at

4,25 von 5 Punkten

Der großflächige Laden in den Gürtelbögen gehört zu den fettesten Platzhirschen und ersten Adressen für Räder in Wien. Anders als der Name vermuten lässt, stehen hier nicht nur Mountainbikes, sondern auch Rennräder und das eine oder andere Rad für den alltäglichen Stadtverkehr herum. Als ich den Laden betrete, ist die Crew gerade in eine Partie Tischfußball vertieft. Sofort wird abgepfiffen, der Typ mit der Schirmkappe hört sich mein Anliegen an und führt mich gleich zu den möglichen Kandidaten.