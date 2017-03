Automatismus

+++ Unser täglich Brot: Der Brotautomat der Bäckerei Felzl im siebten Bezirk ist zu einem beliebten Tre punkt für vergessliche Brot- und Mehlspeisenliebhaber geworden. Seit 2014 kann man sich zwischen 20 und 6 Uhr Gebäck aus dem Automaten holen und leistet damit auch einen kleinen Beitrag im Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. felzl.at +++ Wirkt anziehend: Ursprünglich ein Blumenautomat, versorgt der polyklamott-Kleiderautomat seine Kundschaft mit Vintage-Goodies. Je nach Jahreszeit finden von der Kälte überraschte Nachtschwärmer hier Handschuhe oder Sonnenanbeter bunte Vintage-Badehosen. polyklamott.at +++ Erste Hilfe: Der Apothekenautomat der Einhorn Apotheke in der Wiener Margaretenstraße hat es in sich: Ob Kopfschmerztabletten oder Kondome, hier ndet man alles, wenn es einmal schnell gehen muss. einhornapotheke.at +++ Gar nicht platt: Notversorgung für den Drahtesel gibt es in der Gumpendorfer Straße 111, denn dort befindet sich ein Fahrradschlauchautomat. Wird nicht nur von Foodora-Fahrern gerne genutzt.