Die 3 größten Porno-Vorurteile

Als Freund des erotischen Streifens, der das auch gerne offen zugibt, steht man schnell mal im Eck. Dass diejenigen, die mit ihren kleinen Steinchen werfen, oft selbst in einem recht gut ausgestatteten Glashaus sitzen, soll nun erstmal beiseite gelassen werden. Wollen wir uns lieber den Annahmen widmen, die oft über dem ein oder anderen Portonutzer ausgeschüttet werden.

_01. Pornokonsum vergiftet die Beziehung. Da ist anscheinend gar nichts dran. Wissenschaftler der Chapman University fanden erst im vergangenen Jahr heraus, dass diese Annahme ein wenig fehlerhaft ist. Um zu diesem Schluss zu kommen, wurden circa 40 000 Paare in Langzeitbeziehungen – vor allem in Hinblick auf Leidenschaft und sexuelle Befriedigung in der Beziehung – befragt. Wie das Magazin „Men’s Health“ abschließend berichtete, waren sogar positive Auswirkungen zu beobachten. Vonseiten der Wissenschaftler lässt sich das so begründen: „Fast die Hälfte der zufriedenen und unzufriedenen Paare las Sex-Selbsthilfe-Bücher und Magazin-Artikel, aber was die sexuell zufriedenen Paare unterschied, war, dass sie tatsächlich einige der Ideen umsetzten.“ Fazit: Ähnliches dürfte auch auf den Pornokonsum zutreffen. Learning by watching also.

_02. Safety Second. Pornofans sind Analphabeten wenn es darum geht, das Wort „Sicherheit“ zu buchstabieren. Diese Vorurteilskiste versuchte eine Studie aus dem Jahr 2015 endgültig zu schließen. Diese ergab nämlich, dass Pornokonsumenten oberhalb ihrer Pornoschublade auch eine Kondomschublade besitzen, die sie befüllen, wie auch öffnen.