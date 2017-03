Handynostalgie – Nokia 3310

Im Rahmen des Mobile World Congress 2017 in Barcelona wurde das „neue“ Gerät der Firma Nokia vorgestellt. Die Erstauflage des 3310 liegt bereits 17 Jahre zurück. Viele von uns hat dieser Klassiker begleitet. Das Handy galt als besonders robust. Was man von heutigen Geräten verschiedenster Hersteller nicht behaupten kann. Verglichen mit dem Vorgänger ist das neue 3310 mit 80 Gramm deutlich leichter, wirkt dadurch aber auch fragiler. Außerdem ist es wesentlich dünner. Und auch die Anordnung der Tasten wurde verändert. Dafür ist der Bildschirm beinahe doppelt so groß und kann Farben darstellen. Touchscreen hat das Handy aber keinen.

Natürlich gibt es auch das Spiel „Snake“. Leider ist es kaum wieder zu erkennen. Ein großer Fehler, denn gerade mit diesem Klassiker hätte man punkten können. So bleibt vom Charme des alten 3310 wenig über. Was uns bleibt, ist die Erinnerung.

Im neuen 3310 ist auch eine 2 Megapixel Kamera integriert. Die Qualität der Bilder erinnert an die Anfänge der Handy-Kamera und ist gerade gut genug, um ein paar Schnappschüsse zu machen. Blogger werden damit also keine Freude haben. Eine tolle Funktion hat die Firma aber eingebaut. Man kann zwei Sim-Karten verwenden. Mit dem neuen 3310 kann man rund 22 Stunden durchgehend telefonieren, im Standbybetrieb hält das Handy bis zu einem Monat. Das Gerät ist in vier Farben erhältlich. Neben dem klassichen Blau und Grau, gibt es das Handy auch in Rot und Gelb.

Leider erinnert das neue 3310 insgesamt nur wenig an seinen Vorgänger. Zu viel wurde geändert, zu wenig verbessert. Denn mit den modernen Smartphones kann das 3310 natürlich nicht mithalten. Somit dient das Handy maximal als Zweitgerät.