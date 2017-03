Über das verzerrte Selbstbild und den damit einhergehenden Größenwahn Money Boys ist eigentlich schon genug gesagt worden. Objektive Wahrnehmung ist nicht so sein Ding. Für die Wahrnehmung der zeitlichen Dimension gilt das in gleichem Maße, wie so mancher der sein Konzert im WUK besucht hat, am eigenen Leib erfahren konnte (das meinen wir ganz wörtlich, denn wenn wir uns zurückerinnern, waren da auch fliegende Bierflaschen im Spiel). Nun hatte er eine Idee, die auf eine ganz andere Art und Weise schmerzhaft ist – er setzt seinen eigenen, gottgegebenen Anblick mit den großen Bildnissen der Kunstgeschichte gleich. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, müssen wir dem natürlich beipflichten – sein Gesicht hat schon immer so ausgesehen, als hätte Michelangelo hier höchstpersönlich Hand angelegt, um mal schnell 1 wirklich naise Sache zu schaffen…äh…zu droppen, meinen wir natürlich. Die Kunstfigur Money Boy hat sich damit in den Status einer wirklichen Kunstfigur gehoben. Eigentlich gar nicht so absurd. Eigentlich sogar ganz nais.