Die Wiener Restaurantwoche steht vor der Tür!

Morgen, am 6. März, startet die Wiener Restaurantwoche ein weiteres Mal. 85 erstklassige Lokale nehmen teil und bieten sieben Tage lang, bis zum 12. März, ein zwei-Gänge-Mittagsmenü und ein drei-Gänge-Dinner zu stark vergünstigten Preisen an. So kann jeder einmal in den Genuss von Wiener Haubenküche kommen. Das Mittagessen kostet somit nur mehr 14,50 Euro, am Abend sind lediglich 29,50 Euro fällig. Manche der Restaurants mit zwei Hauben oder mehr erlauben sich einen Zuschlag von fünf, beziehungsweise zehn, Euro (mittags/abends). Unter dem Strich bleibt das Vergnügen aber ein absolut leistbares, verglichen mit den Standardpreisen auf diesem kulinarischen Niveau.

Um noch einen der letzten Plätze zu bekommen, geht ihr am besten sofort auf www.restaurantwoche.wien und reserviert in eurem Wunschlokal. Die gesamte Liste findet ihr hier.