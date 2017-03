Maurer segelt über Wien

Herr Maurer, Sie als alter Wiener wissen sicher noch, wo Sie Ihr erstes Sparbücherl eröffnet haben? Bei der Ersten oder bei der Z? Bei der Ersten! Nein, halt! Bei der CA! Damals, wie ich als Pfadfinder Lose verkauft habe und irgendwelche deutschen Reisebusgesellschaften uns alles abgenommen, da war ich ungefähr zwölf, und das war richtig viel Geld, bist du deppert. Leider hat mein Kompagnon dann das Konto geplündert und ist mit den Einnahmen abgehaut.

Dann mussten Sie vielleicht später mal um eine Gemeindewohnung ansuchen? Nein, in die Verlegenheit bin ich bis jetzt leider – oder Gott sei Dank? – noch nicht gekommen. Mit siebzehneinhalb hatte ich ja schon meine erste eigene Wohnung da unten in der Yppengasse, 50 Quadratmeter für 400 Schilling, schöne Gegend mit schönen Huren und verlockenden Spielhallen. Ich war ja immer ein leidenschaftlicher Flipper-Spieler, ein richtig guter, aber heute ist da hinten im Prater die einzige Halle, wo ich noch hin und wieder spielen kann, also hab ich es auch schon ein bisserl verlernt.

Als mittlerweile erfolgreicher und wahrscheinlich auch reicher Kabarettist wissen Sie dann vermutlich, was der Quadratmeter Eigentum da unten in dieser Bobo-Gegend 2. Bezirk um den Karmelitermarkt herum kostet, irgendwie muss der Schotter ja investiert werden? Nein, in die Verlegenheit bin ich bisher leider – und in diesem Fall nur „leider“! – auch noch nicht gekommen.

Als Wiener, der viel unterwegs ist: Was ist Ihr liebster Ankunftsbahnhof, wenn Sie von Kabarettreisen oder Tourneen wieder zurück nach Wien kommen? Mittlerweile der häufigste von mir angefahrene ist natürlich Wien-Meidling, aber das ist bei Gott nicht mein liebster. Zum neuen sogenannten Hauptbahnhof komme ich sowieso nie, zu dem habe ich ein Verhältnis wie zu dem Pratervorplatz da unten, es kommt einem das Speiben und es geht einem das Gimpfte auf. Und der schönste Bahnhof ist nach wie vor der Westbahnhof, auch wenn man auf die eine oder andere „Gestaltung“ hätte verzichten können. Franz-Josefs-Bahnhof? Dort komme ich eigentlich fast nie an, weil sich meine Engagements im nordwestlichen Niederösterreich in Grenzen halten.