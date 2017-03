Foodporn mal wirklich: Pizza auf Pornhub

Wir alle schreiben schnell mal #foodporn unter eine relativ beliebige Abbildung unseres Schinken-Käse-Toasts auf Instagram.Man braucht in keiner großangelegten Studie aufzugehen, um herauszufinden dass Pizza das mit #foodporn am häufigsten in Verbindung gebrachte Gericht ist. Jeder kann das ganz einfach aus seinem eigenen Instagram-Feed herauslesen. Diese meist behashtaggte Wortneuschöpfung hat eine eigenständige Bedeutung generiert, die mit Porno – in seinem eigentlichen Sinn – nicht mehr besonders viel zu tun hat. Wer sich in einer Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzt, die des Pornos Ursprung viel näher ist, sind die Leute bei Pornhub. Wer denn auch sonst?

Wer jetzt immer noch nach einer vernünftigen Verbindung zwischen #foodporn und Pornhub angelt, der soll nun mit einem einfachen und zugegeben etwas cheesy Bild (im doppelten Sinn des Wortes) aufgeklärt werden: Der sexy Pizzabote, der nicht nur Lust auf eine Margherita macht. Damit dürfte die Verknüpfung wohl klar sein. Pornhub vezeichnet ungefähr 2000 sexy Filmchen, die „Pizza“ im Titel tragen und diese werden pro Monat in etwa 500 000 mal aufgerufen.