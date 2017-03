Im Speisewagen des Zuges nach Innsbruck saßen zwei kleine, koboldhafte Männer am Nebentisch und spielten Karten. Dabei unterhielten sie sich in einem merkwürdigen Dialekt. Ich weiß, dass gerade Deutsche österreichische Dia­lekte oft merkwürdig finden, aber ich lebe jetzt schon fast dreißig Jahre in Österreich und eigentlich kann man mir dialekttechnisch nichts mehr vormachen. Die Sprache dieser beiden Männer um die vierzig klang wie eine Mischung aus Osttirolerisch, Bregenzerwäldlerisch, Sächsisch und Finnisch. Beide hatten hohe Stimmen und spielten lautstark und quietschvergnügt ihr Kartenspiel, das keinen Regeln zu folgen schien. In einer Affen­geschwindigkeit wurden un­aufgedeckte Kartenstapel hin­ und hergeschoben, begleitet von spitzen Freudenlauten. An meinem Tisch saßen drei Zugreisende, die ich fragte, ob sie irgendwas verstehen würden vom Nebentisch. Alle schüttelten den Kopf. Eine kam aus dem Tiroler Oberland, eine andere aus Lienz in Osttirol, der Dritte war Linguist aus Dornbirn. „Das muss irgendein abge­legenes Tal sein, in dem sich dieser Dialekt ohne Einflüsse von außen gebildet und hart­näckig gehalten hat“, sagte der Linguist. Dasselbe galt wohl für ihr bizarres Kartenspiel. Die beiden faszinierten mich. Vielleicht waren sie die einzigen Vertreter dieses vergessenen Tals. Sie stiegen in Jenbach aus und ich folgte ihnen. Eigent­lich hatte ich abends eine Lesung in Innsbruck, aber scheiß auf die Lesung, dachte ich mir. Hier und jetzt lauerte vielleicht eines der letzten Abenteuer unserer gleichgeschalteten Zeit.

Sie bewegten sich mit kleinen, hastigen Schritten, entwickelten dabei aber eine enorme Gehgeschwindigkeit. Sie gingen in eine Trafik und kauften eine Stange Mentholzigaretten. Ich beobachtete sie durch die Glasscheibe. Ich schätzte sie beide auf etwa einsfünfzig, sie waren schlank und trugen normales Gewand. Im Zug hatten sie hastig viel Bier getrunken. Eine mächtige Fahne um­ wehte die beiden kleinen Männer. Ich roch es sofort, als sie die Trafik verließen. Sie waren gut gelaunt und lachten laut. Außerhalb von Jenbach bogen sie von der Landstraße ab und ver­schwanden blitzschnell im Wald. Ich lief ihnen nach, aber fand sie nicht. Nur eine ganz leichte Erinnerung an ihre Fahne meinte ich zu erschnüffeln. Im Ort fragte ich, ob man die beiden Männer kannte. Aber niemand konnte mir etwas über sie erzählen. Ich ging zurück in den Wald. Es war bereits dunkel. Ich setzte mich auf einen abgestorbenen Baum und meinte plötzlich, aus dem Baum Geräusche zu hören. Tatsächlich war der Baum hohl. Ich steckte den Kopf in das Loch und wurde von einem Marder ins Ge­sicht gebissen. Ich fuhr nach Innsbruck ins Landeskrankenhaus, sie näh­ten mich mit sechs Stichen, und genauso unbefriedigend diese Geschichte für mich war, genauso unbefriedigend muss ich sie hier präsen­tieren. Ich kam doch noch rechtzeitig zu meiner Lesung. Der Ver­anstalter erzählte mir eine Geschichten des Tiroler Hu­morgenies Otto Grünmandl. Sie waren einmal gemeinsam in der Nähe von Jenbach sehr viel trinken. Auf dem Rückweg zum Hotel ver­schwand Grünmandl im Ge­büsch, um sich zu übergeben. Morgens, beim Frühstück, kam Grünmandl ohne Gebiss an den Tisch. Das hatte er beim Speiben im Wald ver­loren. Irgendwo, er könne sich nicht mehr erinnern, wo. Ein zufällig anwesender Bergführer bot seine Hilfe an und ließ seinen Rettungs­hund am Grünmandl riechen. Sie gingen dann los, im Wald nach dem Gebiss zu suchen. Und tatsächlich kamen der Bergführer und sein Hund nach kurzer Zeit zurück ins Hotel. Grünmandls angespiebenes Gebiss hatte der Hund in seinem Maul. „Brav“, sagte der Grünmandl, nahm dem Hund sein Gebiss aus dem Maul und steckte es sich wieder selber rein. Ohne es abgewaschen zu haben. Daraufhin lachte der Ver­anstalter. Ein hohes, merk­würdiges Lachen. Ähnlich dem der beiden Kobolde. Vielleicht liegt es an der Gegend – so hohe Berge, so tiefe Schluchten –, dass Tiroler ein wenig merk­würdig sind. Auf der Rückfahrt saßen im Speisewagen zwei Herren aus Salzburg am Nebentisch. Das war sehr langweilig.