Diese Woche hassen wir…Detox!

Bart Simpsons wichtige Message an seine Schwester Lisa – „Man findet keine Freunde mit Salat“ – war bereits ein viraler Hit, bevor das Wort „viral“ selbst viral wurde. Wir wollen uns, bei unserer wöchentlichen und selbstverständlich ebenfalls viralen Hass-Tirade, gerne darauf stützen und diesen Satz noch um eine Bedeutungsebene erweitern. Und die lautet dann – mit der einfachen Auslassung eines einzigen Buchstaben – „Man findet keine Freude mit Spinat“. Angesichts der Tatsache, dass – nach der allgemeinen Krapfen-Fresserei – die Detox-Maschinerie wieder aus allen Nähten platzt, scheint uns das ein angemessener Ansatz zu sein. Denn auch wenn ihr selbst gerade das Gefühl habt aus allen Nähten zu platzen, solltet ihr euch vor Augen halten, dass gemeinsam mit dem ganzen grünen, klumpigen Brei auch Lügen aus der Pipeline der scheinbaren Entgiftung fließen. Wir behaupten das jetzt einfach mal, trotz unseres eigentlich unqualifizierten Standpunktes, einfach weil wir Gurke ausschließlich im Moscow Mule und in sonst keinem anderen Getränk tolerieren können. Außerdem schätzen wir die Konsistenz von Spinat, in seiner durchaus beliebten Form als Cremespinat, schon als Untergrenze seine Flüssigkeit betreffend ein. Gleiches gilt für Grünkohl. Obwohl eigentlich gar nicht, denn der schafft es nicht mal in seiner schlau kommerzialisierten Form als Kale-CHIPS an kulinarischer Attraktivität zu gewinnen. Das sind jetzt selbstverständlich total subjektive Urteile, die zu dieser speziellen Jahreszeit kulminieren und eines Ventils bedürfen.

Das Wort „Detox“ hat, widersprüchlicherweise, unsere Sprache vergiftet und das Wort „fasten“ brutal rausgemobbt. Denn um nichts anderes handelt es sich dabei – um „fasten“ in einem vor allem marketingtechnisch hübscheren Gewand. Und doch ist es ein Spiel mit der Angst – „da ist etwas total schirches in deinem Körper drinnen, das immer mehr statt weniger wird, wenn man nicht dagegen vorgeht „. Schon werden Tees mit kreativen Namen wie „Skinny Detox“, „Super Clean Detox“ und „Schlaf gut Detox“ gekauft, Pflaster auf die Fußsohlen geklebt und Detox-Haarmasken aufgetragen, die das Gift aus den Haarspitzen ziehen sollen. Ihr findet, das klingt an den Haaren herbeigezogen? Dann schaut euch doch mal in der einschlägigen Abteilung des Bio-Supermarktes um. Wie es aussieht, ist unser Körper aber gar nicht so grün hinter den Ohren, wenn es darum geht, Gifte auszuscheiden. Er schafft das eigentlich auch ganz gut, ohne dabei von innen grün eingefärbt zu werden. Das bestätigt auch Kurt Widhalm, Präsident des Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin in Wien: „Das heute alles vergiftet ist, ist Schwachsinn. Wir haben noch nie so viele gesunde Lebensmittel gehabt.“ „Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die die Wirksamkeit von Detox beweist“, erwähnt er in einem Presse-Artikel.

Fazit: Spinat heben wir uns also für den Gründonnerstag auf – und Moscow Mule ist ohnehin um ein Vielfaches Instagram-tauglicher als grüner Schlatz im ehemaligen Nutella-Glas.