Denkt mal an euren letzten Sommerjob zurück. Oder an euer letztes Praktikum. Wer dabei das monotone Geräusch eines Fließbandes im Ohr oder den Geruch eines überforderten Kopiergerätes in der Nase hat, der hat etwas falsch gemacht. Warum wir das so unumwunden behaupten können? Weil es tatsächlich auch Sommerjobs und Praktika gibt, die von denen man wirklich auch was hat – und wir reden hier nicht von Arbeitserfahrung, sondern von wirklicher Lebenserfahrung.

Liest man sich folgende kuriose Jobbeschreibung mal durch, bereut man nämlich jede einzelne Minute, die man jemals, in der Augusthitze schwitzend, am Fließband verbracht hat. Die US-Kneipenkette „World of Beer“ sucht momentan nach 3 Praktikanten, die die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen in den Monaten von Mai bis August ein wenig um die Welt zu reisen und dabei verschiedene Brauereien zu besuchen – die ein oder andere Kostprobe ist da natürlich auch drin. Insgesamt wird diese besonders harte Arbeit, die das ein oder andere Mal zu extremer „Waaachheit“ (ihr wisst schon …) führen kann mit stattlichen 12 000 Euro vergütet. Besondere Fähigkeiten werden nicht gefordert – einzig das Alter muss stimmen: 21 Jahre sollte man bereits auf dem Buckel haben. Außerdem sollte man wissen, wie ein Instagram-Account zu bedienen ist – aber das ist für den Digital Native ja ohnehin so normal, wie für die Generation davor das Spielen in der Sandkiste ohne dabei am Sand zu ersticken. Wenn ihr das Gefühl habt, für diesen Job qualifiziert zu sein (aus Kriterien, die sich vor allem aus Trinkfestigkeit und einem guten Magen zusammensetzen), dann bewerbt euch doch einfach hier.