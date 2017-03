Die Frage „War ich gut?“ muss man künftig, in einer ruhigen und dementsprechend peinlichen Minute, nicht mehr seiner Freundin, Frau, Affäre oder Gspusi stellen. Man kann sich diesbezüglich einem Computer anvertrauen und der hat ja bekanntlich nicht mal eine Notlüge drauf. Der Drang zu vermessen, ist – und das wissen alle, die Daniel Kehlmanns Erfolgsroman „Die Vermessung der Welt“ gelesen hat – vermutlich seit Alexander von Humboldt nicht mehr so groß gewesen wie heute. Und der musste damals noch mit einem Maßband ausrücken. Heute funktioniert das alles deutlich bequemer – mithilfe von Fitbits, Apps und sonstigem elektronischen Klumpert, bekommt man Abend für Abend sein Leben in Zahlen serviert. Wir verfolgen unseren Schlaf, unseren Wasserkonsum, unsere Schritte – Verfolgungswahn. Nun kann man auch seine Performance im Bett anhand von Zahlen analysieren.

Britishcondoms hat einen Fitness-Tracker für das beste Stück entworfen, der Aufschluss darüber geben soll, wie es mit den verbrannten Kalorien, der Anzahl und der Intensität der Stöße und der Ausdauer eigentlich wirklich ausschaut. Je nachdem wieviel im Bett wirklich los ist, muss das Ding nach 8 Stunden wieder aufgeladen werden. Noch befindet sich das Gerät in der finalen Testphase. 60 Euro soll einen die Transparenz der eigenen Leistung kosten. Dafür muss man diese eine unangenehme Frage nicht mehr stellen.

http://britishcondoms.uk/