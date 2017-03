Whisky-Tasting für Kompromisslose

Gute Nachrichten für alle, die nach einer Möglichkeit, abseits gängiger Hypnose-Methoden suchen, ihre Whisky-Cola getränkte Studentenzeit so schnell als möglich mit etwas Erinnerungswürdigem zu ersetzen.

Denn Laphroaig und der WIENER haben für all jene die passende Lösung parat: Ein exklusives Tasting mit Single Malt Whiskys aus dem Hause Laphroaig. Irgendwann tritt schließlich bei vielen der Zeitpunkt ein, an dem guter Whisky auch pur seine Vorzüge bekommt und einen höheren Stellenwert einnimmt, um Abende mit Freunden noch besonderer zu machen.

Und das ist auch gut so – denn zusammen mit Laphroaig begrüßen wir jedermann und –fraus Meinung willkommen. Frei nach dem Motto „Opinions Welcome“ laden wir zum genussvollen Whisky-Abend unter Kennern, Geschmacksmeistern und jenen, die es noch werden möchten. Zusammen mit dem Genuss-Experten des Wieners, Roland Graf, verkosten wir ausgewählte Abfüllungen des Islay Single Malt Laphroaig und erzählen was torfig-rauchige Single Malts aus dem stürmischen Schottland von anderen Whiskys unterscheidet.

Laphroaig ist Österreichs führender torfig-rauchiger Single Malt von der Schottland vorgelagerten Insel Islay – die für ihre wuchtigen und torfigen Whiskys bekannt ist. Er verkörpert in sich die Geschichte einer Gemeinschaft kompromissloser und entschlossener Menschen, die dem Ursprung dieses klar definierten Whiskys treu bleibt. Nütze die Gelegenheit in diese Welt abzutauchen, sei für einen Abend Teil einer Gemeinschaft, die den guten Geschmack feiert und sag’ uns danach deine offene, ehrliche und kompromisslose Meinung zu diesem extravaganten Islay Single Malt. Wir freuen uns 5 Leser zu einem Tasting am 5. Oktober abends in die exklusive Location, The Ritz Carlton, in Wien einzuladen. Da Whisky am besten gemeinsam mit Freunden genossen wird, kann jeder Gewinner eine ebenso volljährige Begleitperson mitnehmen.

Teilnahmebedingungen

Ab 18 Jahren. Da das Tasting-Event mit Video und Fotografie begleitet wird, stimmst du und deine Begleitperson mit der Teilnahme zu, dass Bildmaterial von dir gemacht und verbreitet wird. HIER geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Fotos © Laphroaig, Laphroaig/Daniel Willinger|OE

www.laphroaig.com/opinions