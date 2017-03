Rahmenhandlung: Frameshore Pop-Up Store Eröffnung

Jedem Topf sein Deckel. Jedem Bild sein Rahmen. Dafür steht der Frameshore Pop-Up Store in der Kaiserstraße, der am 14. März Grand Opening feiert.

Meistens interessieren wir uns nur für den Inhalt einer Sache und weniger für seinen Rahmen. Das ist nicht besonders schlau, denn jeder weiß was passieren kann, wenn die Rahmenbedingungen einmal nicht so passen. Bei einem Date zum Beispiel, das buchstäblich ins Wasser fällt. Im siebten Wiener Gemeindebezirk gibt einen Shop, der gegen diese erschreckend etablierte Tendenz vorzugehen versucht und damit ein eindeutiges Statement setzt: Es geht immer auch um den perfekten Rahmen.

Bei Frameshore in der Kaiserstraße oder auch online, unter frameshore.com, findet jedes Bild seinen perfekten Rahmen. So ähnlich wie bei diesem recht bekannten Spruch von dem Topf und dem Deckel, nur dass hier jeder Topf selbst entscheiden kann, wie sein Deckel auszusehen hat. Einfach Bild mitnehmen oder hochladen und aus einem Sortiment von 14 verschiedenen Rahmen wählen. Easy. Bei der Eröffnung des Pop-Up Stores am 14. März punktet Frameshore allerdings auch mit Inhalt – die neue Framewall wurde nämlich extra dafür mit hochkarätiger Kunst vollgepflastert. Banksy, Davis R. Smyth und Litto teilen sich hier den Platz als Aufhänge- äh, Aushängeschilder. Wer sich also danach sehnt, bestimmten Erinnerungen einen schönen Rahmen zu verpassen, der sollte beim Grand Opening des Pop-Up Stores auf jeden Fall vorbeischauen.

frameshore.com