Best Of: Wien in leiwanden Grafiken

Wien ist in aller Munde. Wien ist hip. Wien macht die beste Musik. Man sollte nach Wien ziehen, wenn man kann. Wir hören es seit nun mittlerweile 2 Jahren und in aller Kürze sei nur noch so viel gesagt: Wien verspricht ein Leben wie im Bilderbuch, mit ganz viel Fitness, Amore und und Bussis for free.

Das ist alles sehr gut und außerdem auch sehr schön und es steckt bestimmt auch mehr als nur ein Sachertorten-Krümelchen an Wahrheit in den zahlreichen Artikeln zu dieser scheinbar totgeglaubten Kulturkeimzelle Wien. Dennoch ist es an der Zeit, die Dinge etwas realistischer zu betrachten. In handfesten, hübsch kolorierten Infografiken nämlich. Außerdem sollte man sich abseits von Popkulturtheorien, Stadtbildanalysen und der Verschränkung von Pop- und Hochkultur á la Sargnagel mal mit den Dingen zu beschäftigen, die uns alle betreffen, jeden einzelnen nämlich der sich in der U-Bahn schon mal über einen stinkenden Kebab geärgert hat, oder der sich gefragt hat warum Thomas Brezina eigentlich bekannter als Thomas Bernhard ist. Genau das tut das Team des Büros für Komische Künste, das im Wiener MQ beheimatet ist, und seine beobachteten Wiener Weisheiten seit einigen Monaten und immer bunt verpackt in Infografiken über diese Facebook-Page mit der restlichen Welt teilt.

In diesen Grafiken findet sich jeder irgendwo wieder, der schon einige Zeit in dieser wieder auflebenden Popkultur-Metropole verbringen durfte. Es sind echte, weil gefühlte Wahrheiten, die hier zum Ausdruck kommen, kurze Kommentare zum Wiener Alltag. Eigentlich eh fast so wie Stefanie Sargnagels Facebook-Literatur. Nur halt anders, weil nicht nur schwarz auf weiß, sondern bunt und in Tortenform. Vielleicht sollte man dieses Buch mal zur Hand nehmen, wenn man sich, getragen von einer Welle hymnischer Wanda-Songs, dazu entscheidet seinen Hauptwohnsitz permanent in die Donaumetropole zu verlegen.

Alles weitere zum Leben, Sterben und allem dazwischen in Wien, kann man sich hier ansehen.

Hier mal wieder eine "Fangrafik" (großes Dankeschön an Eazy Berny): Posted by Wien in leiwanden Grafiken on Mittwoch, 8. Juni 2016