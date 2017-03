25 Jahre Techno in Wien – Das Techno ABC

Techno ist mehr als bloß eine Stilrichtung der elektronischen Musik. Die wichtigsten Begriffe der Ravekultur und ihre Bedeutung – von Camouflage bis Stroboskop.



Afterhour:

Was beim Fußball die Verlängerung, ist bei Techno die Afterhour; beginnt frühmorgens und geht auch mal bis in die Abendstunden.

Camo:

Eines der ersten aus der Technokultur entstandenen Modestatements. Popularisiert u.a. durch GTO (britisches Produzentenduo des Rave-Charthits „I Wanna Be A Hippy“) und DJ Tanith (Resident Tresor Berlin).

Ecstasy :

Harte Technobeats und Acidsounds sind für manche Droge genug. Dennoch ist Ecstasy, kurz als XTC bezeichnet, eng mit der Ravekultur verbunden. Synthetisiert wurde Methylsafrylamin angeblich 1912 vom Chemiker Anton Köllisch, 1914 erhielt die Firma Merck das Patent dafür. Erst 1937 kam der Name MDMA auf, nachdem die Wirkung des Amphetamins entdeckt worden war. In der 90er-Rave-Ära hat sich Ecstasy als Partydroge etabliert. Die Designerdroge macht aufgrund des Hauptbestandteils MDMA glücklich und gesellig, was der Serotoninausschüttung im Gehirn geschuldet ist. Diese Wirkung erklärt zum Teil auch das Credo der Ravenation: Love, Peace & Unity. Das Wiener Techno-Duo Ilsa Gold kritisierte den Drogenmissbrauch der Szene mit dem Track “eggs they see”.

Flyer:

In den Anfangszeiten das alles dominierende Ankündigungsmittel für Partys. Junge Grafiker entwickelten daraus die Techno-Ästhetik. Eine neue Generation von Schriften entstand, die erstmals am PC entworfen wurden.

< > Digitale Revolution meets Techno: Flyer für ersten Gasometer-Rave namens "Technometer" (c) Stephan Doleschal / doleschal.at

Strobo & Nebel:

Das A & O der Techno-Visualisierung bei den Partys in den 90ern.

TECHNICS SL 1210:

Plattenspieler, der durch das stufenlose Verändern der Geschwindigkeit das Synchronisieren unterschiedlich schneller Tracks erlaubt; die Produktion wurde 2010 eingestellt und 2016 wieder aufgenommen.

TB 303:

Synthesizer mit dem typischen Acid Sound; für Techno das, was die Gitarre für Rockmusik ist, frei nach Mike Ink aka Wolfgang Voigt, Technopionier aus Köln.

TR 909:

Der klassische Techno-Drumcomputer mit dem härtesten Kick ever.