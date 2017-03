Quadrato. Practico. Buono.

Wenn Ritter Sport gegen Dr. Oetker antritt: “Das Beste aus zwei Welten” geht in die nächste Runde.

Wir erinnern uns ja eigentlich schon gar nicht mehr an die Schokopizza von Dr. Oetker, so schnell war der Hype darum wieder zerschmolzen. Dennoch lässt sie einen, wenn auch indirekt, nochmal herzhaft lachen, denn Ritter Sport reagierte auf den Pizza-Wahnsinn mit einem Mini-Beef. Damit, außer den kleinen Fettzellen an der Hüfte, noch jemand anderer von diesem Hype profitiert – der Reichweite von Ritter Sport schadete die Aktion nämlich bestimmt nicht. Wir sind uns jedoch nicht sicher, wer das Beste aus zwei Welten wirklich perfekt eingefangen hat. Die Pizzaschoko überzeugt in jedem Fall schon einmal mit dem Werbeslogan “schmeckt immer wie beim Italiener” – und wer erwartet sich das von einer Schokolade denn nicht?

Die beiden im direkten Wettstreit gegeneinander antreten zu lassen, wird jedoch nicht möglich sein: Während die Schokopizza nämlich auch bei uns auf den Markt rollen wird, bleibt uns der bestimmt außerordentlich exquisite Geschmack der Pizzaschoko wohl für immer vorbehalten – ihr Zuhause bleiben weiterhin die unendlichen Weiten des Internet und nicht unsere sich immer mehr ausweitendenden Bäuche.