Die Nominierten für den Amadeus in Emojis

Die Nominierten für den Amadeus 2017 stehen fest. Die Nominierten kennt man. Trotzdem haben wir sie für euch nochmal beschrieben. In Emojis.

Das Voting ist abgeschlossen – die Nominierten für den Amadeus stehen fest. Überraschungen sind (wie immer) keine dabei. Um die Nominierten mal in einem neuen Licht zu sehen – denn gesehen haben wir sie schon in ziemlich vielen unterschiedlichen Lichtern – haben wir sie in die Sprache unserer Zeit übertragen und versucht das allerinnerste Wesen ihrer Protagonisten, wie auch ihrer Musik in Emojis zusammenzufassen. Was dabei herauskam ist vermutlich tatsächlich überraschender als die Show am 4. Mai. Aber seht doch einfach selbst.

bussi bussi bussi bussi Wanda

Voodoo Jürgens

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Nockalm Quintett

Julian Le Play

Mavi Phoenix

Hansi Hinterseer