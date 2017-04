Der Couchtisch der Firma Sobro ist ein echter Alleskönner. Bier kühlen, Musik via Bluetooth abspielen oder das Smartphone laden, mit diesem praktischen Tisch geht alles zur selben Zeit. Und natürlich kann man auch seine Füße auf dem Tisch ablegen, das ist wohl noch immer die wichtigste Eigenschaft. Derzeit ist der Multifunktionstisch nur in einer Variante erhältlich, zwei weitere sollen aber bald folgen. Wir hätten so einen Tisch auf jeden Fall gerne bei uns zu Hause stehen.