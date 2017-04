Power Disco – 80er Party mit Skero

Am 15.4. ist es wieder so weit, die Power Disco geht in die nächste Runde. Dieses Mal wird es einen besonderen Gast-DJ geben. Der Musiker und Künstler Skero, den die meisten durch seinen Hit Kabinenparty kennen, wird am Disco Floor die feinsten Stücke seiner Plattensammlung auflegen. Das Ganze wird unter dem Motto “Es is a 80s Party” stattfinden, passend zu Skeros Song 80 Party. Unterstützt wird Skero von DJ Stoff.

< > Michael Winkelmann

Bereits bei den letzten Events im Loft war zu sehen, dass sich einige der Gäste verkleiden. Kommenden Samstag wird man wohl neonfarbene Jacken, Sakkos mit Schulterpolstern oder bunte Retro-Jogginganzüge sehen, die Frauen kommen mit auftoupierten Haaren und die Männer mit Vokuhila. Das Publikum ist bunt durchgemischt, wobei die jüngste Generation, verglichen mit anderen Clubs, deutlich weniger vertreten ist. Das liegt natürlich auch an der Musik.

Mit dem Power Floor gibt es einen weiteren Raum, dort werden wie schon bei den letzten Power Disco-Abenden Klassiker und Balladen von Bonnier Tyler, Journey oder Mr. Mister zu hören sein. Songs, die bei anderen Events den Abend ausklingen lassen, bei denen man noch einmal alles raus lässt, werden hier den ganzen Abend lang gespielt. Richtige Power-Balladen eben. Alles von den 80ern bis heute. David Jerina und The Wild Boy sind für das musikalische Programm am Power Floor verantwortlich.

POWER DISCO, ES IS A 80s PARTY

Samstag, 15. April 2017, ab 21:50h

The Loft

Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

U6 Thaliastraße