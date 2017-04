Willkommen in der neuen horizontalen Welt

Teebeuteln (engl.: Teabagging). Es hat mit Kultur zu tun, beteuerte unlängst ein junger Verwandter, als er mich anlässlich eines Italientrips zu einem Abstecher nach Florenz überredete. Das Subjekt seiner kulturellen Begierde stand am Hauptplatz: die Statue von Herkules, mit dem Kopf des besiegten Räubers Cacus unweit seines Gemächts. Der junge Mann knipste ein paar Bilder und twitterte sie seinen Freunden. Womit sein kultureller Hunger gestillt war. Der ultimative Teabagging Shot, erklärte er.

In seinem College sei Teabagging ein Party-Gag, du näherst dich einem irgendwo arglos sitzenden Freund von hinten, ziehst deine Hose runter und klopfst ihm auf die Schulter. Er dreht sich um und, hey!, schon ist sein Gesicht dort, wo deine Eier sind. Du hast den Freund teegebeutelt! Möglich, dass sich die Boys damit auf das vorbereiten, was da laut gewissenhaftem Pornostudium kommen soll. Teabagging, das Versenken der Hoden im Mund einer Gastgeberin, ist big in Pornoland, und das Dumme an Pornoclips ist, dass sie nie zeigen, was unter anderem möglich ist: Die Gastgeberin könnte zum Beispiel zubeißen. Sie könnte dich kastrieren. Teabagging ist Vorteil Frau, sie ist in einer Position der Macht. Aber gut, erklär das einmal einem College-Boy.

Scissor me timbers. Kenner von Stevensons „Schatzinsel“ wissen, dass der archetypische Pirat Long John Silver gern „shiver me timbers“ (= erzittere mein Gebälk) fluchte, wenn der Seegang für das Schiff etwas heikel wurde. Für Fans der TV-Serie „South Park“ wiederum ist der ekstatische Schrei „scissor me timbers“ Legende, weil der von Herbert zu Janet geschlechtsumgewandelte Mister Garrison damit sein erstes lesbisches Abenteuer würdigte. (2) Das ist auch schon wieder über eine Dekade her, aber „lesbian scissoring“, das Aneinanderreiben der Geschlechtsteile mit wie zwei Scheren ineinander verspießten Beinen, ist heute das von Frauen meistbesuchte Genre in Pornoland. Und als Technik für Männer absolut machbar. Man muss ihr nur weismachen, dass dieses winzige, aus dem Schamhaar hervorlugende Ding in Wahrheit eine riesige Klitoris ist.

Pegging. „An alle mutigen Männer und ermächtigten Frauen da draußen: Dieser Akt ist was für euch“, ermuntert ein Sexratgeber im Netzwerk. Ja, mit Pegging wird die Sache nun endlich penetrant, nur halt mit Rollentausch. Die Frau schnallt sich einen Strap-on um und greift in den Tiegel mit dem Gleitmittel, zumindest sollte der Mann darauf beharren, denn nun geht es ans eingemacht Anale. Erstaunlicherweise wird von Knigges immer nur die Wichtigkeit des Gleitmittels betont, nie aber die Gewöhnungsbedürftigkeit des jungfräulichen Schließmuskels, der etwas Zeit braucht, bis er entspannt. Auch äußern sich Frauen generell wesentlich enthusiastischer über Pegging als der entsprechend beglückte Mann. Aber wie schon Oscar Wilde sagte: Beim Sex geht es nie um Sex, es geht immer um Macht. „Pegging?“, lacht meine beste Freundin, die Dominatrix, ins Telefon. „Besser als jeder normale Sex. Es funzt, wenn du mal austeilst anstatt immer nur einzustecken.“ So gesehen ist Pegging der männliche Weg, ein Frauenversteher zu werden.