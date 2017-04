Die Birke-Wind aus Nordwest

Schönheitskönigin mit Haarwuchseffekt. Und warum Staubsaugervertreter und Immobilienspekulanten sie besonders lieben.

Text: Sandra Bachl/Foto Teaser: Maximilian Lottmann

Wie bei vielem im Leben liegen auch hier Freud und Leid nah beieinander. Einerseits wunderbar elegant, pflegeleicht und raschwüchsig, produziert die Birke andererseits Unmengen Mist. Alle, die gerne staubsaugen oder ihrer Putzfee eine Lebensstellung offerieren möchten, setzen sie direkt zum Eingang. Jedes Mal, wenn man die Türe öffnet, weht es durch den Luftzug Myriaden an winzigen Blütenblättern ins Haus. Besitzer langhaariger Hunde kennen das vielleicht: Man nimmt sich irgendetwas noch Originalverpacktes aus dem Eiskasten, öffnet es und hurra – ein Hundehaar.

Das funktioniert auch mit Birkensamen. Klingt sehr negativ, warum also der Text? Man hätte mit der Seite ja etwas Sinnvolles machen können. Pics von Victoria’s-Secret-Mädels oder so. Weil, im Vergleich zum Dessous-Model, die Birke auch in 20 Jahren noch als Birke erkennbar ist, sie an fast jedem Standort wächst, auch auf stürmischen Dachterrassen, mit jedem architektonischen Stil harmoniert und schlichtweg einer der schönsten Bäume überhaupt ist.

Foto © Getty Images

Wirtschaftlich gesehen spielt sie keine große Rolle. Das Holz ist weich und hat ätherische Öle, die in der Parfumherstellung verwendet werden. Birkenwasser wird eine gewisse heilende Wirkung zugeschrieben, außerdem soll es gegen Haarausfall helfen und im Notfall kann man es auch trinken. Im Grunde gibt es nur eine einzige Sache zu beachten: Die Hauptwindrichtung ist Nordwesten. Pflanzt man die Birke entsprechend, hat man selbst jahrzehntelang Freude daran. Nur die anderen halt nicht. Ist in Nachbars Garten zufällig ein Pool und platziert man strategisch gefinkelt einige Bäume, gibt es das Nebengrundstück bald günstig zu erwerben.

Infoporn:

BIRKE

Preis: ab 30 Euro

Verbrauch ca. 40 LIter pro Woche

Leistung: 2 bis 15 Meter (sortenabhängig)

Motor: Betula

Treibstoff: normale Gartenerde

Extras: ökologisch sehr wertvoll, malerischer Wuchs, Achtung bei Allergien