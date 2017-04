Die 9 besten Betrunkenen der Filmwelt

Film- und Seriencharaktere rücken in dem Moment deutlich an das eigene Leben heran, wenn man sie in einem betrunkenen Zustand sieht. So kommt es, dass sie einem plötzlich viel näher sind, als die eigenen Freunde auf der Couch. Kein Anspruch auf Vollständigkeit – dafür waren wir schon etwas zu sehr in Feierabend-Laune.

_09. Alle aus “How I met your mother”. Ziege in der Küche? Ananas am Nachttisch? Erinnert ihr euch? Wenn nicht, dann habt ihr euch die Serie im dazu passenden Zustand angeschaut.

_08. Das Hangover-Quartett. Wir haben viel mit ihnen durchgemacht. Und, genauso wie Phil, Allen, Stu und Doug auch, hätten wir das ohne ein Gin Tonic in der Hand nicht so gut überstanden. Was mit einem Drink in der Hand beginnt, muss schließlich auch mit einem Drink in der Hand enden.

_07. Al Bundy. Es kann eine solche Liste nicht ohne Al Bundy geben. Wer sonst mischt Sirup in sein Bud?^ Prost!

_06. Homer Simpson. Für ihn gilt, wie für den illustren Herren über ihm auch: Eine Liste dieses Formats kann es ohne das biertrinkende Gelbgesicht nicht geben. Duff, sei Dank!

_05. Frank Underwood. Dieser Mann ist Betrunkenheit mit Fassung (und einem anständig gefüllten Whiskeyglas). Es sei denn er besucht sein altes College und lässt es mit seinen alten Kommilitonen krachen.

_04. Tyrion Lannister. Wer hat in Game of Thrones schon mal jemanden ein Wasser trinken sehen? Oder ein Glas Fruchtsaft? Früchte gibt es dort nur in der Form von alkoholhaltigem Traubensaft. Anführer dieser trinkenden Zunft ist eindeutig Tyrion Lannister.

_03. Roger Sterling. Ein richtiger Alkoholiker, der seine Sucht verstecken möchte, tut das natürlich mit Vodka. Bei wem es möglicherweise verdächtig aussehen könnte, Wasser zu konsumieren, kann den Smirnoff im Stil des Herrn Sterling aber auch mit Milch mischen.

_02. Don Draper. Wenn die 6-jährige Tochter weiß, wie ein Old Fashioned zubereitet wird, ist das schon etwas besorgniserregend. In diesem Gesicht verbinden sich Betrunkenheit und Stil – deshalb gebührt Don Draper eindeutig der zweite Platz.

_01. Hank Moody. Einfach nur verdammt cool. Ohne Punkt. Und ohne Komma.