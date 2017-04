Dad Fails: “Vater und Butzi allein zu Haus”

Wenn aus dem Spiel “Vater, Mutter, Kind” einen Abend lang mal nur noch “Vater und Kind” wird, dann wird dieses Spiel plötzlich zu “Mama, ärgere dich nicht”.

Wir erinnern uns alle an damals, als wir in Nachbars Garten fröhlich “Vater, Mutter, Kind” gespielt haben. Die Kollegen bei “Bored Panda” haben herausgefunden was passiert, wenn das Spiel – im realen, erwachsenen Leben – an manchen Abenden nur noch “Vater und Kind” heißt. Ohne Beistrich, aber dafür mit einem “und”. Und dieses kleine “und” hat es ziemlich in sich. Aber ganz ehrlich – Pferdeschwanz mithilfe eines Kabelbinders? Eigentlich gar keine so schlechte Idee …

_01. Süßes Früchtchen.

_02. Zukunft klar vorgegeben.

_03. Bereit für den Turnunterricht.

_04. Vollbad = Vollbart

_05. Ausgangssperre.