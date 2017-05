Zwei Blogger, ein Auto, ein Insider-Trip in die City. Hank, Jean-Claude und der Fiat 500S werden fündig auf der Suche nach Inspiration, Stil und Style.

TEXT: FRANZ J. SAUER / FOTOS: CONSTANT EVOLUTION

Es ist eine Frage, deren Antwort viele ein Leben lang suchen. Dabei ist Stil aber doch nichts, was man verlieren kann, wie ein Geldbörsel oder einen lockeren Ring. Stil ist eine Frage des Charakters – und den hat man oder eben nicht. Ist diese Frage hinlänglich geklärt, kann man über Statements nachdenken. Über äußere Anzeichen. Und passende Accessoires.

Hank und Jean-Claude – zwei Styler aus Passion, stets am Aufspüren von Trends und Abtesten der eigenen Inspiration. Understatement ist die wichtigste Eigenschaft der beiden leidenschaftlichen Fashion-Blogger, die nicht nur privat, sondern auch beruflich stets darauf fokussiert sind, ihren unverwechselbaren Charakter durch Stil auszudrücken. Von Haar bis Schuh, von Uhr bis Jacke passt bei beiden alles, nach Gefühl kombiniert, ohne Vorgabe von Besserwissen oder Orientierung am Massengeschmack. Sich selbst treu bleiben, lautet die Devise. Und zur richtigen Zeit das passende Accessoire griffbereit haben.

Im Spannungsfeld zwischen unverwechselbarer Individualität und zeitgeistigem Lifestyle materialisiert der Fiat 500S als ideales Transportmittel für unseren Insider-Trip in die City. Mehr noch – der 500S scheint für die Rolle des trendigen Lifestyle-Accessoires für Männer mit Charakter als Idealbesetzung. Warum? Weil er selbst einen unverwechselbaren Charakter hat. Er paart eines der klassischsten Designs der Automobilgeschichte mit markanten Stilelementen von heute, die sich nicht ganz zufällig immer wieder mit Design-Details in den ausgewählten Hotspots spiegeln.

So korreliert das heimelige Wohnzimmer-Feeling im „SNEAK IN“, jenem genialen Concept-Store, der Café, Bar und Sneaker-Store geschickt miteinander verschmilzt und vor allem Jean-Claude als zweites Wohnzimmer dient, in Anmutung und Ausstattung dem Inneren des 500S. Und das Beats Audio HiFi-System mit 8-Kanal-Verstärker, sechs Lautsprechern und 440 Watt Maximalleistung liefert den Soundtrack. Der gelungene Mix aus Kunst und Lifestyle im „Strictly Hermann“ passt perfekt zur Design-Kunst des Fiat, ausgedrückt in Stil– elementen wie dem dominanten Heckspoiler oder der verchromten Auspuffblende. Das schicke Understatement der edlen Zeitmesser aus dem Bell & Ross Store findet seine Entsprechung im verchromten Schaltknauf oder den mattsilbernen Armaturenbretteinlagen im 500S. Und für ungewöhnliche wie wertige Farbakzente in geschmackvoller Akzentuierung finden sich sowohl im „Comerc Store“ als auch im Inneren des Fiat 500S genug Beispiele.

< > Uhren sind das wichtigste Accessoire des Mannes. Die von Bell & Ross haben Charakter. Perfekt für echte Kerle und Individualisten, perfekt in Sachen Understatement. Wie der Fiat 500S.

Fest steht: In Sachen Lifestyle kommt es auf Details an, und auf die Verliebtheit in dieselben. Protzen oder Klotzen mit Auffälligem oder Schreiendem ist verpönt, will man Stil beweisen. Ein Fiat 500S ist sowohl für Jean-Claude als auch für Hank das ideale Stadtauto. Ein dramatisch-stimmiges Accessoire, das nicht nur zu gefallen weiß (speziell in den Farben Italia Blau und Alpi Grün Matt), sondern auch technisch wie inhaltlich überzeugt. Die Verbindung stimmt, wie unser City-Trip beweist. Und das nicht nur per Bluetooth und UConnect mit Sprachsteuerung.