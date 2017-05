Noah Saavedra: Metamorphose

Redaktion & Produktion: Sandra Keplinger

Fotos: Darius Lucaciu & Julian Burlacu

Styling: Max Märzinger & Ilja Milcic

Grooming: Lydia Bredl mit Produkten von Kiehl’s

Location: Maquez Studios in der Brotfabrik < > HEMD von Selina Rottmann um 180 Euro, auf Anfrage erhältlich unter lina.rottmann@ gmx.at JACKE von Hvala Ilija um 700 Euro, auf hvalailija.com HOSE von Levi's um 110 Euro, über peek-cloppenburg.at SCHUHE von Wendy & Jim um 760 Euro, auf wendyjim.com / Foto: Darius Lucaciu & Julian Burlacu

Dass der 25-jährige Schauspieler am Vorabend unseres Shoots bis vier Uhr früh unterwegs war, sieht man ihm kaum an. Zu Recht war die Nacht durchzecht, gewann sein Film „Egon Schiele – Tod und Mädchen“ doch sieben Romy-Akademiepreise. Noah und Kollegin Valerie Pachner wurden zu den besten Nachwuchsdarstellern gekührt. „Und wir sind mit John Malkovich am Tisch gesessen“, erzählt Noah. (Ein neidisches Raunen wird am Set hörbar.) Vor einem Fotografen zu stehen fällt Noah trotzdem leichter: „Ich bin da generell entspannter, es läuft nicht immer Subtext mit. Man baut sich vor der Filmkamera eine Welt und muss funktionieren. Hier im Studio darf ich blödeln und spielen, kann mir Zeit lassen. Wir schießen 500 Bilder, davon nimmt man vier und die Geschichte ist erledigt.“ Mut zur Transformation hat Noah allemal. Als wir ihn bitten, zum Kernthema Fetisch zu posieren, macht er jede Blödheit mit. Er lässt sich ohne Widerspruch mit Lippenstift beschmieren und sich untypisch die Haare zurückklatschen. Gemodelt hat der Österreicher mit chilenischen Wurzeln schon, bevor er das Schauspiel für sich entdeckte. Jetzt studiert er in Berlin an der Ernst-Busch-Hochschule (manche würden behaupten, sie sei das bessere Reinhardt Seminar), um sein Repertoire zu erweitern und seine Comfort-Zone Wien zu verlassen.