Das dümmste Handyspiel der Welt

Es gibt mittlerweile sicher hunderttausende Apps und Spiele für unsere Hosentaschenbegleiter, doch wir sind zuversichtlich, jetzt tatsächlich das allerdümmste Exemplar gefunden zu haben. Die Rede ist von Send me to Heaven, einem ganz besonderen Handyspiel.

Der Name klingt ja schön poetisch, dahinter verbirgt sich aber pure Idiotie. Oder doch Genialität? Einziger Sinn und Zweck des Ganzen ist es jedenfalls, das eigene Smartphone möglichst hoch in die Luft zu schmeißen, so dass dieses die erreichte Höhe mittels dem verbauten Beschleunigungssensor messen kann. Wenn man enthusiastisch genug zu Werke gegangen ist, dann schafft man es vielleicht sogar auf die weltweite Bestenliste. Die man eventuell auch noch einsehen kann, sofern man das Handy auch wieder gefangen und es nicht engere Bekanntschaft mit dem Boden geschlossen hat.

Erfinder Petr Svarovsky gab zu Protokoll er habe das Spiel geschaffen, um möglichst viele Leute dazu zu kriegen, ihre iPhones zu zerstören. Apple machte dem guten Mann dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung und entfernte die App aus dem App Store, da sie „zu Verhalten ermutigte, das zu Beschädigung des Geräts des jeweiligen Users führen könnte.“ Ah geh, wirklich?

Im Google Play Store ist Send me to Heaven noch immer zu haben und kommt hier mittlerweile auf über 100.000 Downloads. Die Userbewertungen sind schon ein Highlight für sich und reichen von sarkastischen Blödeleien bis zu erbosten Wutreden. Wir sind jetzt mal am Balkon und spielen ein Bisschen. Bis nachher!