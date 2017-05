Video: Internationale HipHop Acts korrekt ausgesprochen

Wer sich bei der Aussprache von Beyoncé schon mal etwas schwer getan hat und dann peinlicher berührt war, als beim letzten Versuch eines „Single Ladies“-Tanzes auf einer Party, der wird diesen Kanal lieben.

Meistens ruhen wir ja total in unserer Mitte und sind mit uns und unserem Leben absolut zufrieden und vollständig im Reinen. Aber hin und wieder legt er sich wie ein kleiner schattiger Fleck auf unsere, nach außen hin strahlende Oberfläche: Der Drang sich zu beweisen. Früher ging das oft ziemlich daneben, wenn man als kleines unschuldiges Volksschulkind versuchte mit den coolen Kids über Kommissar Rex zu disputieren, obwohl die Reformhausmama von der letzten ORF-Reform nicht mal ansatzweise etwas mitbekommen hat. Mit einigen geschickten Floskeln schaffte man es aber meistens, sich aus der entlarvenden Situation wieder rauszuwinden.

Später wird es dann schon schwieriger, weil das Umfeld beginnt mehr auf Details, wie richtige Aussprache zu achten. Man würde auf die 50. „boah, ich hab so einen ‚Be Humble‘-Ohrwurm“-Aussage gerne mit einem etwas undergroundigeren, besseren Act kontern, fürchtet aber, dass dieser Schnellschuss nach hinten losgehen könnte. Weil man sich nicht ganz sicher ist, wie sowohl der Künstler, als auch sein superneues, sauleiwandes Album, von dem man irgendwann im Netz mal gelesen hat, dass es der nächste heiße Scheiß ist, ausgesprochen werden. Der Youtube-Kanal „Korrekte Aussprache“ hilft dir dabei. Oder tut zumindest so, aber dass das Wichtigste ist, wissen wir ja seit „Kommissar Rex“ am besten.