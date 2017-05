Mut zur Offenheit

Wie wohl kaum jemandem entgangen ist, findet im Juni das Donauinselfest statt. Musikalische wie auch kulinarische Offenheit kann man jedoch auch bei zahlreichen anderen Open-Airs beweisen.

Sonne, Hashtags, gute Laune, viele Leute, Seifenblasen und eine große Portion Techno sind die Grundpfeiler, auf die sich der mittlerweile bereits zwei Jahre anhaltende Facebook- Open-Air-Hype stützt. Man sollte sich jedoch nicht blenden lassen, viele dieser Events bleiben – ideal für Frischluftverweigerer – auf das digitale Universum beschränkt. Bei den folgenden Open-Airs sind wir uns jedoch (relativ) sicher,

dass sie auch statt finden: Am 4.6. feiert die Veranstaltung „Merkwürdig“ im Porto Pollo auf der Donauinsel bereits ihre dritte Auflage. Sollte man sich merken, denn DJ-Line-up und Atmosphäre überzeugten bislang immer. +++ Beim „Sound of Wine“ am 10.6. in der Creau werden gleich mehrere Sinne angesprochen. Der Nino aus Wien spielt auf, während man sich durch eine Palette edler Tropfen kosten kann. +++ Die Mutter aller Bobo-Hippie-Hipster-Open-Airs, „Tanz durch den Tag“, feiert mit der Veranstaltung „Aufwind“ auf vier Bühnen das Blühen des Samens der Zuversicht. Vom 30.6. bis 2.7. auf der Donauinsel. +++ In noch unbekannter Location und vom dubios anmutenden Veranstalter „Geheimtipp Wien“ gehostet findet am 29.7. irgendwo in Wien das erste „Wiener Kebab Festival“ statt. Und falls doch nicht –

ein Kebabstand in der Nähe hat bestimmt geöffnet.

Foto © Jiro Shimizu