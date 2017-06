Shorts: Wart mal kurz …

Wie ist das denn jetzt mit dieser kurzen Hose? Kann man das bringen oder muss man sich dann gleich wie diese Typen auf den Fotos fühlen?

Im Moment ist das wirklich kurze Wörtchen „kurz“ hierzulande ja in aller Munde. Das liegt im Kern der Sache natürlich an den politischen Veränderungen, die sich im Herbst dann endgültig manifestieren werden, zum anderen an dieser Hitze, die uns jetzt schon – und damit unmittelbar nach der Kälte-Suderei – ins Jammertal hinabsteigen lässt. Damit einhergehend: Die Überlegung nicht vielleicht doch zur kurzen Hose zu greifen – zur Shorts, um das ein wenig cooler klingen zu lassen. Und dann wieder doch nicht – zu kurzfristig die Aktion, da bedarf es eigentlich schon etwas langfristigerer Überlegung. Dabei muss man es ja nicht gleich so machen, wie diese selbstbewussten Typen aus dem 70ern, die ihre Shorts – und zwar die shortesten Shorts am Markt – mit einer solchen Überzeugung tragen. Oder gilt in dem Fall „wenn schon denn schon“? Wir hoffen mal nicht …