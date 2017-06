Chucks gehen immer!

Kaum ein Schuh ist populärer: Der Converse Chuck Taylor All-Star. Er ist unisex, bequem und passt zu fast jedem Anlass (sogar auf den roten Teppich). Wir werfen einen Blick auf die größten Kultfiguren, die den Klassiker trugen und schauen uns die Neuauflage an.

< > Erkannt? Ja, es ist Scrlett Johannson irgendwann in den frühen 2000ern. Die Frisur war meh, aber die Schuhe passen! (Photo by J. Vespa/WireImage)

Die Marke Converse wurde bereits 1908 in den USA gegründet. Schon damals wurden Schuhe aus Canvas mit Gummi-Sohle hergestellt, die hauptsächlich zum Basketballspielen getragen wurden. Als der Spieler Chuck Taylor 1923 einem Team beitrat, dass von Converse gesponsort wurde, kreierte er den All Star. Spätestens in den 60ern waren die Chucks derartig angesagt, dass 90% der Basketballspieler in den USA sie trugen. Converse expandierte zu diesem Zeitpunkt und fing an, den hohen Sneaker für die massengerecht zu vermarkten.

Ein Zeitsprung in die Gegenwart: Converse tut sich neuerdings mit Carhartt WIP zusammen und zeigen eine eigene Mini-Kollektion, bestehend aus 3 niedrigen Paaren in Oliv, Beige und Print. Das Paar ist für 100 Euro über die Converse-Website erhältlich.