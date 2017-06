Das war die Vienna Fashion Night

Das P&C-Weltstadthaus Wien Kärntner Straße machte sich wieder chic für die Vienna Fashion Night am 8. Juni 2017.

Auch dieses Jahr warteten neben der neuesten Sommermode (und ersten Herbst-Trendteilen!) zahlreiche Highlights auf alle Gentlemen & Fashionistas:

Shopping & Charity.

Es ging vor die Linse zum WIENER Cover-Shooting – einmal von einem Titelblatt lächeln! Lustige Props machten das ausgedruckte Foto zum charmanten Vatertagsgeschenk. Unsere Geschäftsleitung wagte vorher ein Match am Kickertisch und schmiss sich dann in Pose fürs Siegerfoto!

Individualisten ließen beim exklusiven Monogramming Service von Calvin Klein Underwear ihre neuen Calvins, ob Panties oder Shirts, mit Initialen versehen und machten sie so zum Unikat.

Die ersten 50 Käufer an diesem Abend erhielten zudem die begehrte Vienna Fashion Night Charity-Bag, deren Erlöse an die Aids Hilfe Wien gespendet werden.

Music & Drinks.

An den Turntables war das DJane Duo ALYGANY! Alyssa und Giannina sind beste Freundinnen seit Kindertagen, sie modeln und legen gemeinsam auf – famous für ihren Style und Sound, weit über Berlin hinaus.

WeinliebhaberInnen erfuhren bei einer Verkostung mit Jungwinzerin Fanny Marie Salomon vom Weingut SALOMON UNDHOF die Geschichte hinter Veltliner, Riesling und Merlot aus erster Hand. Zu testen waren Weine von Österreich bis Australien.

Und nach so viel Girl Power kam erstmals ein Mann ins Spiel: Die legendäre Roberto American Bar mixte Drinks vom Feinsten, von Espresso Martini bis Gin Tonic. Kult-Barkeeper Roberto Pavlovic-Hariwijadi schaute persönlich vorbei. Seine Empfehlung war der Bitter Sweet Symphony Cocktail mit frischen Himbeeren! Das ließen sich auch die Bloggerinnen Vicky Heiler und Kathi Schmalzl von The Daily Dose nicht entgehen und verbrachten die lange Party-Nacht der Mode bei P&C.

Unser Gewinner Max nutzte seinen P&C Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro um sein Outfit zu pimpen. Er entschied sich für knallblaue Chinos, ein trendig gemustertes Hemd samt passender Fliege und einen Hut.