Nova Rock: 3 Bands im exklusiven Fotointerview

Österreichische Bands rockten das Nova Rock – 3 Bands, 3 Interviews in Bildern mit Excuse Me Moses, Rammelhof und BZFOS

Fotos und Text: Geli Goldmann

Excuse Me Moses

Nach einer längeren Abstinzenz, nennen wir es kreative Pause, ist die vierköpfige Rocktruppe Excuse Me Moses rund um Sänger „Paukee“ Michael Pauker wieder auf Österreichs Bühnen unterwegs. Nach einem erfolgreichen Reunion-Auftritt im März dieses Jahr im U4, rockten „Diz“ Dietmar Schrödl (guit), Gerald Weichselbaum (bass) , Martin Scheer (dr) und Paukee diesen Freitag am Nova Rock die Bühne der Jägermeister Rockgarage. Vor dem Auftritt standen uns die Jungs Rede und Antwort.

Was fällt euch zu David Hasselhoff ein?

Wofür muss man sich bei Moses entschuldigen?

Seid ihr Rock’n’Roll Säue?

Was bedeutet Musik für euch?

Was macht die Liebe?

Wie findet ihr den Sommer und das Festival?

Wie viele Biere werdet ihr heute noch trinken?

Rammelhof

Die ganze Welt ist ein Rammelhof finden General Geri (voc), Gina der Gino (voc), Gi Don (guit), Lt.Dan (bass) und Urgos Brutalos (dr). Kein Blatt wird vor den Mund genommen (oder vor eine andere Körperstelle), Protest und Fest gehören zum täglich Brot. Plausibel also, wenn Sheriff Randy Gunheimer hin und wieder mit seiner Pumpgun nach dem Rechten sehen (schießen) muss. Ein neuer Song samt Video namens „Gülle“ feiert Mitte Juli Premiere, eine EP ist für den Herbst geplant. In den Pannonia Fields wurde glanzvoll und athletisch gerammelt. Wie genau könnt ihr hier sehen.

Das Leben ist kein Ponyhof aber ein Rammelhof?

Was fällt euch zu David Hasselhoff ein?

Gülle in Hülle und Fülle?

Protest oder Fest?

Was bedeutet Rock’n’Roll für euch?

Wie findet ihr den Sommer und das Festival?

Wie seht ihr nach dem Gig aus?

Wo steht ihr bei dem Plan die musikalische Weltherrschaft zu ergreifen?

Bloodsucking Zombies from Outer Space

Die Bloodsucking Zombies from Outer Space wandeln bereits seit 15 Jahren unter uns und beglücken die Lebenden und Untoten mit ihrem Horrobilly Sound. Am 31. Oktober wird in der Arena Wien Jubiläum und Halloween zugleich gefeiert. Einen Vorgeschmack gab es am Samstag beim Nova Rock. Dead „Richy“ Gein (dr, voc), Mr. „Jim“ Evilize (guit), Dr. “He-Mann” Schreck (bass) und Reverend “Bloodbath” (guit, keys) brachten die teils bereits zombiöse Festival Crowd dazu, diverse Körperteile zu schwingen. Und die Zombies verrieten uns, was es mit dem Massaker auf dem Acker auf sich hat.

15 Jahre BZFOS-Jubiläum – wie seht ihr nach der Party aus?

Was fällt euch zu David Hasselhoff ein?

Horrorbilly? Wer ist Billy?

Massaker auf dem Acker?

Was bedeutet Rock’n’Roll für euch?

Was wäre wenn es auf der Welt kein Bier gäbe?

Würdet ihr heut gerne am Campingplatz schlafen?