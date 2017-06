Daran erkennst du, dass du jetzt echt zu alt für Festivals bist …

Wenn dein Schuh im Gatsch steckenbleibt und es sich nicht mehr nach Spaß, sondern wie der Untergang des gesamten Universums anfühlt, bist du eindeutig zu alt für Festivals …

_01. Die Positionierung des Zeltes erfolgt nach dem Prinzip „kürzester Weg zu den Waschanlagen“ nicht mehr nach dem Credo „kürzester Weg zum Konzertgelände“.

_02. Die benützt du allerdings nur an Tag 1. An Tag 2 würgt es dich beim Anblick der in den Waschbecken schwimmenden „Chinese Noodles“ bereits so sehr, dass alle Versuche Zähne zu putzen sinnlos erscheinen.

_03. Infolgedessen entwickelt sich eine hypochondrisch anmutende Sorge, dass sich unter dem Pelz auf den Scheidezähnen wild und hemmungslos Karies ausbreitet.

_04. Die einzige Band, die du kennst, findet sich in der untersten Reihe des Line-Ups.

_05. Die Tage ziehen mühevoll vorbei und gegen Ende des Festivals fangen bereits 70 Prozent aller Sätze mit „Früher war das noch …“ beziehungsweise mit „Früher als wir noch …“ an.

_06. Nach zwei Nächten im Zelt, googlest du bereits „Physiotherapie Krankenkassa“.

_07. Ein warmes Bier reicht dir irgendwie nicht mehr als optimal ausgewogenes Frühstück.

_08. Die Ohropax „für Notfälle“ finden sich plötzlich bei jedem Konzert in deinen Ohren wieder.

_09. Irgendwer schreit „Helga“ und du versuchst den armen Betrunkenen zu helfen, sie zu finden.

_10. Sex im Zelt hat sich früher irgendwie mehr nach Spannung und nicht so sehr nach einen permanent spannenden Nackenmuskel angefühlt.

_11. Du musst am nächsten Tag arbeiten und weißt gerade nicht mal mehr wie man eine Schuhband-Masche bindet.

Foto © Getty | PeopleImages