Out of the Woods Festival: Jedem Wald sein Wiesen

Das Out of the Woods Festival präsentiert sich auch heuer wieder als Pralinenschachtel im Indie-Supermarktregal. Wir sagen nur, ALT-J und Phoenix live in Wiesen …

Während in den heimischen Wäldern eher zunehmend Monokultur herrscht, setzt man beim, im vergangenen Jahr erstmals präsentierten Out of the Woods Festival, auf Vielfalt. Nachdem die junge Veranstaltungs-GmbH Arcadia Live, pünktlich zum 40-Jahr-Jubiläum der Festival-Location Wiesen, im letzten Jahr die Bespielung derselben für mindestens 5 Jahre übernommen hat, weht ein neuer Wind über dem burgenländischen Örtchen, der den mit 40 Jahre alten Hasch-Partikeln durchsetzten Staub vom Gelände pusten soll. Weniger Hippie, mehr urbane Kunst – so nur eines der Credos der Wiesen-Wiederbelebung durch Arcadia Live.

Das merkt man auch beim diesjährigen Line-up des Out of the Woods Festivals, das sich zwar klar in Richtung Indie und alternativer Popmusik neigt, aber dennoch nicht nur der Neigungsgruppe Indie zuträglich ist. Mit Alt-J findet bereits am Donnerstagabend das gefühlte Highlight des Festivals statt – die Songs der neuen Platte selbstverständlich im Festival-Gepäck. Ob die Studio-Tüftler es schaffen ihre feinmaschigen Sound-Gebilde über die burgenländische Bühne zu bringen, ist sicher eine der spannendsten Fragen des OOTW-Line-ups. Feist und Phoenix komplettieren die Liga der außergewöhnlichen Indie-Headliner. Wer Foals, Metronomy und den großartigen SOHN nicht verpassen möchte, sollte sich aber auch abseits der Headliner-Zeiten in Bühnennähe bewegen und nicht bewegungslos im Zelt versumpern.

Im vergangenen Jahr konnte sich das Out of the Woods, trotz an der Null-Grad-Grenze kratzenden Temperaturen, als wohlige Oase guter Musik etablieren. Wald und Wiesen gehören halt einfach zusammen.

Mit ein bisschen Glück gewinnt ihr hier 1 x 2 Tickets für das Out of the Woods Festival, das von 20. bis 22. Juli am Festivalgelände Wiesen stattfindet.

outofthewoods.at

Zum Gewinnspiel

Foto © Arcadia Live