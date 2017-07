Pornhub: Dabei gehen die Österreicher ab

So schaut’s aus! Pornhub begibt sich auf die Spuren Freuds und blickt ganz tief in das Pornoschauverhalten der Österreicher.

Sommerzeit ist Pornozeit. Das hat nichts mit der Wetterlage an sich zu tun, sondern damit, dass die meisten Menschen frei haben, also auch Zeit. Das weiß freilich auch das weltgrößte Porno-Portal Pornhub und zieht vorm Sommer (wie auch schon zu Weihnachten) werbestrategisch nochmal alle Register (Video gibts diesmal keines, obwohl, das Weihnachts-Werbevideo blieb ja im Vorjahr ebenfalls hinter der Sexiness des Coca Cola-Trucks zurück). Pornhub ist auch jene Seite, die in regelmäßigen Abständen versucht offenzulegen, was sonst eher den Status eines Staatsgeheimnisses trägt: Nämlich die „Pornoschaugewohnheiten“ der Bewohner verschiedener Länder.

Pornhub versus Freud

Auch unser kleines Österreich fiel schon mal dem Investigativ-Department des Internet-Pornoriesen zum Opfer – und zwar mit folgenden (überraschenden) Ergebnissen: In allen neun Bundesländern liegt der Suchbegriff „german“ auf Platz eins. In der ersten vorsichtigen Analyse der Pornhub-Statistiker wird davon ausgegangen, dass die Österreicher von einem „JA JA JA“ wohl mehr angetörnt werden, als von „YES YES YES“. Platz 2 und 3 belegen „Brazzers“, Content-Partner von Pornhub und „teen“. Überall ganz gut dabei sind auch noch „milf“ und „anal“. Spannenderweise schafft es „fake taxi“ nur in der Steiermark unter die Top 3.

Pornhub zieht aus diesen Ergebnissen durchaus spannende Schlüsse. Etwa, dass – hätte sich das Internet schon zu Zeiten Mozarts so durchgesetzt wie heute und Brazzers regelmäßig Pornos mit gemischtem Teen- und Milf-Fokus online gestellt – W.A. Mozart wohl sämtliche Symphonien mittendrin beendet und nie vollendet hätte. Das hätte für die 360-Grad-Strategie des Online-Sex-Giganten wohl einiges an neuem Content bedeutet. Etwa: ein Kompositionswettbewerb zum Fertigstellen von Mozard-Symphonien. Live-Gestöhne inbegriffen.

Foto: Getty Images

Illustrationen: Pornhub Insights