Gewinnspiel: Racer-Game DiRT 4

Text: Markus Höller / Foto: Hersteller

Es ist zehn Jahre her, dass der unvergleichliche Colin McRae viel zu früh verstarb, aber ein Teil von ihm lebt immer weiter – und zwar in der mittlerweile zwölften Fortsetzung jenes De-facto-Standards der Rallye-Rennspiele, dem er ursprünglich seinen Namen lieh. Mit „DiRT 4“ haben die Entwickler Codemasters wieder einen packenden und realitätsnahen Racer für alle, die auf Offroad abfahren, geliefert. Angetrieben von der schon aus der F1-Serie bewährten Ego Engine 4.0 zeichnet sich „DiRT 4“ durch realistische Fahrphysik und detaillierte Abbildung der über 50 teils historischen Rallyeflitzer aus, außerdem gibt es Pro Buggies, Pro Trucks und Crosskart-Fahrzeuge. Racer-Herz, was willst du mehr!

Info-Porn:

Entwickler: Codemasters

Publisher: Codemasters

Erschienen für: PS4, Xbox One, Windows

Spieler: Single/Multiplayer

Engine: Ego Engine 4.0

