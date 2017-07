Wenn ein Video von der Youtube-Spitze verdrängt wird, das man eigentlich schon längst selber verdrängt hatte, dann kann es nur um ein bestimmtes gehen …

Wer erinnert sich noch an das Gangnam Style-Video? Wer hat es schon längst den natürlichen Verdrängungsprozessen des Hirns zum Fraß vorgeworfen. Auch wenn das vermutlich ziemlich viele getan haben (weil, ganz ehrlich jetzt …), so waren es ganz bestimmt nicht alle. Alle, die es bisher gesehen haben, wären nämlich 2,894,426,475. Einst rollte es mit einer derartigen Wucht sogar gegen den Youtube-Counter an, so dass dieser in aller Kurzfristigkeit umprogrammiert werden musste. Gangnam Style halt. Dann residierte es 5 Jahre lang gemütlich an der Spitze.

Bis heute. Denn eben wurde es von Wiz Khalifas und Charlie Puths „See You Again“ verdrängt, das für den Film „Fast & Furious 7“ gebastelt wurde. Der Song wurde bereits 2,895,373,709 mal auf YouTube angeklickt. Bei allen deren beinahe erfolgreicher „Gangnam Style“-Verdrängungsprozess beinahe schon abgeschlossen war und jetzt im Prozess gestört wurden, möchten wir uns herzlich entschuldigen. Und zwar mit diesem Video: