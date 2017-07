Best of The Hoff

Happy Birthday, David Hasselhoff! Heute wird THE HOFF 65 Jahre alt! Wir blicken zurück auf seine besten Momente und steilsten Outfits.

In den 80ern und selbstverständlich auch noch in den Jahrzehnten danach verschaffte uns The Hoff endloses Serienvergnügen mit Knight Rider – seine schwarze Lederjacke über dem roten Polo war legendär! In den 90ern durften wir den Hoff hauptsächlich mit nackter, behaarter Brust in Baywatch bewundern.

< > In den späten 90ern durften Kinder sich für ein Duett mit Hasselhoff in einer Amerikanischen Casting Show bewerben. (Photo by © Patrick Robert/Sygma/CORBIS/Sygma via Getty Images)

Und lasst und nicht auf die unvergessliche Musikkarriere des Hoff vergessen. Mit „Looking For Freedom“ verhalf er, laut eigener Aussagen, zum Fall der Berliner Mauer. Bravo!