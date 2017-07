Star Wars Hotel: Ein Zimmer mit Weltraum-Aussicht

Gute Aussichten: Disney plant ein Star Wars-Hotel. Ohne Fenster, dafür mit sternenklarem Himmel.

Wenn jene Zeit angebrochen ist, in der man tatsächlich im Weltraum Urlaub machen kann, hat es auf dem Planeten Erde vermutlich schon 50 Grad im Schatten und wir fragen uns, wie einfach gestrickt man eigentlich sein konnte, sowas Banales wie das Automobil in irgendeiner Form leiwand zu finden. In nicht ganz so entlegener Zukunft verbringen wir unseren Sommerurlaub vermutlich aber bereits im Weltall – Disney befindet sich nämlich gerade in der Planungsphase eines Star Wars-Hotels, in dem nicht einfach nur eine Luke Skywalker Gedenkstätte errichtet wurde, sondern in dem man, beim Check-In, auch gleich in eine neue Rolle (selbstverständlich aus dem Star Wars-Universum) einchecken muss. Wenn das Leben schon kein Spiel ist (außer ihr glaubt das wirklich), dann kann wenigstens der Urlaub eines sein. Ihre neue Urlaubs-Identität behalten die Gäste bis sie ihre Koffer wieder nach draußen, in die Realität, zerren. Wer sich ein allerdings ein wenig Aussicht auf das wirkliche Leben erwartet, der wird leider enttäuscht. Wer aus dem Fenster schaut, kann mit ein bisschen Glück höchstens den kleinen Wagen irgendwo erkennen, außer Sterne sieht man hier nämlich nur …Sterne. Ideal also für all jene, die sich im Urlaub eine komplette Abschottung von der Realität wünschen – mehr Steigerungspotential nach oben gibt es wohl wirklich kaum. Im wahrsten wie auch im übertragenen Sinne.

Der nächste große Urlaub geht also nach Orlando, nicht etwa wegen Orlando – denn wir werden unser Raumschiff garantiert zu keiner Zeit verlassen.

Disney announces a Star Wars themed immersive resort hotel for WDW with costumes, a storyline for every guest, windows that only show space pic.twitter.com/TU7R9jIU0k — Matthew Panzarino (@panzer) July 15, 2017

Foto © Getty Images