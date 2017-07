Pünktlich zum Filmstart von „Planet der Affen: Survival“ verlosen wir 2 exklusive Fanpackages.

Es ist endlich soweit: Das dritte Kapitel der Planet der Affen-Reihe wird aufgeschlagen. Das bilderreiche Filmspektakel „Planet of the Apes: Survival“ mündet in einem epischen Kampf zwischen Caesar und einem skrupellosen Colonel, der nicht nur auf persönlicher Ebene bedeutsam ist, sondern über die Zukunft der Spezies und in weiterer Folge auch des ganzen Planeten entscheidet. Pflichttermin für alle, die auf großes Kino stehen – und für Fans der Reihe sowieso.

Regie: Matt Reeves

Produzenten: Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver

Darsteller: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Ab Donnerstag, 3. August nur im Kino. In 3D.

Der WIENER verlost exklusive Fanpackages, die aus einem original Soundtrack, einer VARTA Taschenlampe 4 Watt LED Outdoor Pro und einem Planet der Affen-Shirt bestehen:

