Wien ist Sachertorte und zu Mozart tanzende Lipizzaner? Ganz bestimmt nicht – denn es ist so viel aufregender.

1. LE MÉRIDIEN. Leidenschaftlich. Das Stadthotel für leidenschaftliche Menschen mit ästhetischer Gestimmtheit. ist mehr Lebensgefühl als Nachtlager – und Kunstpuzzle und Galerie. Und auch Partymachen geht hier vorzüglich … lemeridienvienna.com

_2. WINDOBONA. Jeder kann fliegen. Zum echten Skydiving gehört enorm viel Erfahrung. Im Windobona lernt allerdings jeder das Fliegen, nämlich in einem der modernsten Windkanäle der Welt! Bei bis zu 280 km/h Windstärke fühlt man sich nahezu wie beim Sprung aus dem Flugzeug. windobona.at

_3. WIENERWALD MOUNTAINBIKE TOUR BY JOCHEN SCHWEIZER. Ab in die Berge. Steigen Sie im Naherholungsgebiet der Wiener in den Sattel: Dabei gilt es Forststraßen sowie knackige Singletrails zu meistern und anspruchsvolle Downhill-Strecken hinabzubrettern. Zusammen mit einem erfahrenen Guide wird die Tour im Vorfeld abgestimmt, die es in den anschließenden vier Stunden zu erkunden und zu meistern gilt. jochen-schweizer.at

_4. RATHAUSPLATZ. Party-Sommer. Filme aus den Bereichen Oper, Ballett sowie Weltmusik und Jazz in einzigartiger Atmosphäre, dazu kulinarische Highlights. wiener-rathausplatz.at

_5. DONAUTURM. Hoch über Wien. Am Donauturm dreht sich alles um die österreichische Küche, den österreichischen Wein und die Wiener Gastlichkeit. Und das 170 Meter über der Stadt. donauturm.at

_6. WAKESURFBASE KRITZENDORF. Surfin‘ VIE. Ein paar Kilometer nördlich der Stadt, kurz nach Klosterneuburg und direkt an der Donau, frönt man dem Wakesurf-Sport in der Wakesurfbase Kritzendorf. Hier gibt sich die österreichische und internationale Wakesurf-Elite die Tür in die Hand und lehrt Interessierte die Kunst des Wakesurfens.

_7. DRITTE MANN TOUR. Für besonders heiße Tage. Ein Besuch der Original-Drehorte im Wiener Kanal. Man begibt sich auf die Spuren von Orson Welles alias Harry Lime, bekannt als „Der Dritte Mann“, und steigt hinab in Wiens Unterwelt, um mehr über damals und heute zu erfahren. drittemanntour.at

Fotos © Maximilian Lottmann (2), Getty Images, Wind-o-Bona by Lienbacher, Jochen Schweizer, BambooBeast, WienTourismus