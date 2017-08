Ziegen-Yoga und Co: Die absurdesten Fitness-Trends

Lizards going for a walk in the forest – training hip mobility, shoulder strength, core, arm power and coordination at the same time. Thanks for sharing @jasmin_trainer #primalmovement #animalathletics #fun #fit #fitness #freedom #motivation #strength #mobility #workout #integritytrainer #push #pull #functionaltraining #functionalfitness #workout #strength #speed #mobility #weightloss #functionalpatterns #spine #feet #pure #animalathletics #function #fun #appliedfunctionalscience #motivation #exercise #integritytrainer #healthy #crawl #athletic #coordination #pushyourlimits #parcours

A post shared by Animal Athletics Official (@animalathleticsofficial) on May 30, 2017 at 1:20pm PDT