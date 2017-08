Outdoorleuchten: Lichte Momente

Gefinkelte Laternen, künstliches Mondlicht und weitere anspruchsvolle Leuchtenskulpturen erhellen die nächtliche Stimmung auf der Terrasse oder im Garten.

Redaktion: Anneliese Ringhofer / Fotos: Hersteller

Meine Laterne & ich

„Die Idee hinter ‚Balad‘ ist, sein eigenes Licht mitzubringen. In der gewünschten Größe und Farbe, stehend oder hängend, für zu Hause oder zum Mitnehmen bei einem abendlichen Ausflug zum Strand“, erklärt der französische Produktdesigner Tristan Lohner. Das Herzstück der Kollektion ist eine Laterne mit Griff aus lackiertem Aluminium. Der Clou ist, dass sie auf Metallfüße (in zwei Versionen: gerade oder versetzt) geklipst werden kann und als Standleuchte die Terrasse erhellt. Gefinkelt ist auch die Technologie mit aufladbarer LED in drei Hellig- keitsstufen. Fröhliche Lichtmomente in sieben köstlichen Farben – von Karotte bis Eisenkraut.

Preis: 77 Euro (ø 25 cm). fermob.com

Sonne, Mond & Sterne

„Sol+Luna“ heißt die bifunktionale Terrassenmöbel-­Serie von Extremis aus Belgien. Designer und Labelgründer Dirk Wynants hat ein intelligentes Konzept entwickelt: Tagsüber relaxt man auf der Sonnenliege, in die man einen Schattenspender stecken kann. Abends verwandelt man die Liege mit der seitlichen Ablagefläche sowie Pölstern in ein Sofa. Der Schatten­spender, bestehend aus einem Hightech-Polyestertuch plus Aluminiumrohr, ist mit einem Netzstecker ausgestattet und kann so zur künstlichen Mondschein-Leuchte mutieren. Die Kollektion ist in zwei Ausführungen erhältlich: „Australis“ mit geradliniger, „Borealis“ mit organischer Formgebung. Preis: 400 Euro (für „Luna“) bei pavilla.de. Infos: extremis.com

Archi-Juwel

Der italienische Outdoor-Spezialist Unopiù setzt mit „Aton“ auf Lichtarchitektur im Garten und auf der Terrasse: Aluminium­lamellen in Spiralenform schneiden den Leuchtkörper in Strukturen, was „Aton“ wie eine Skulptur wirken lässt. Die Kollektion „Aton“ ist in verschiedenen Größen und Varianten sowie in den Farben Weiß und Bronze zu beziehen. Preis: 765 Euro (Standleuchte, H 76 cm). unopiu.de

Gigantomane

Eine klassische Tischleuchte im strengen viktorianischen Stil, die, gefertigt aus transluzentem Kunststoff, recht poppig wirkt: „Edison The Grand“ beeindruckt auch durch ihre riesenhafte Dimension (H 90 cm, B 60 cm) und sollte deshalb besser am Boden platziert werden. Die gesamte Edison-Kollektion (es gibt sie insgesamt in drei Größen) ist laut niederländischem Hersteller fatboy ein Tribut an den Erfinder der elektrischen Glühlampe Thomas Edison. Die dreistufig dimmbare Leuchte wird mittels wetter­festem roten Kabel mit Strom versorgt und kann per Infrarotfernbedienung angesteuert werden. Preis: 469,95 Euro. fatboy.com/at

Ver la luz

„Mia“ ist das Ergebnis einer schweizerisch-spanischen Freundschaft: Michel Charlot (aus der Schweiz) hat eigens für Kettal (aus Spanien) diese charmante Leuchtenlinie entworfen. Sie setzt sich aus einem Diffusor aus satiniertem Glas und einem Schirm aus Polypropylen ­zusammen, die durch ein raffiniertes Drahtsystem miteinander verbunden und stabilisiert worden sind. In Kombination mit dem Gestell aus Metall machen die Leuchtenmodelle eine elegante Figur. Da das Material wasserabweisend ist und „Mia“ auch mit Batteriebetrieb funktioniert, kann sie auf der Terrasse oder im Garten leuchten. Preis: 375 Euro (kleine Tischleuchte mit Batterie). kettal.com

Ballon d‘amour

„Four Lamp“ von Plust Collection aus ­Italien spielt mit Licht und Schatten; ­möglich macht dies der geschlossene Ballonschirm aus Polyethylen mit vier ­formalen Rotationen, die sich an den zarten Beinen aus Edelstahl fortsetzen. Mit Liebe zum Detail designt vom jungen Franzosen Philippe Tabet. Die Leuchten sind sowohl drinnen als auch im Freien einsetzbar. Preis: auf Anfrage. plust.it