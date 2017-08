Griller: Heißes Eisen

Duale Designobjekte für Terrasse und Garten: Scheibtruhe „Barrow“ und Outdoortisch „Slide“ laden zum Sitzen am offenen Feuer ein. Hungrige können damit auch ihr Steak grillen oder ein Teppanyaki zubereiten.

Redaktion: Anneliese Ringhofer

In unserer Jugend sind wir abenteuerlich am Lagerfeuer gesessen, damals in den frühen 80ern, jeden Sommer im Pfadfinderlager. In freier Wildbahn ­haben wir Frank-Zappa-Lieder gesungen, unsere Würstel in den Flammen verbrannt und die Erdäpfel in der Glut verkohlt. Das waren Zeiten.

Heute leben wir unsere Abenteuerlust gediegener aus: Wir sitzen vor der lodernden Designer-Feuerschale auf der Terrasse. Kriegen wir Hunger, verwandeln wir die grazile Scheibtruhe „Barrow“ oder den formstarken Outdoortisch „Slide“ mit einem Handgriff in ein klassisches BBQ. Optional zum Grillrost können wir auch auf einer Teppanyaki-Platte Asia-Fisch zubereiten, beides lässt sich per Haken kinderleicht verschieben. Klar, die Gefahr, dass die Outdoorgerichte zu stark anbrutzeln könnten, liegt nach wie vor in der nach BBQ duftenden Luft – dank kleinerer Flamme können wir die Lagerfeuerselche auf den Haaren und der Kleidung hinter uns lassen, so die gute Nachricht. Zudem sind die robusten, hitzebeständigen Schalen aus Stahlblech mit rostfreier V2A-Verarbeitung von den Designern des deutschen Studios DING3000, Carsten Schelling, Sven Rudolph und Ralf Webermann, flexibel und ergonomisch gestaltet worden, und deren niedrige Höhe schont unsere Rücken – man kann so bequem im Sitzen grillen. „Barrow“ kann außerdem flugs in eine neue Position gerollt werden.

Ein Relikt ist aus den jungen Tagen geblieben: Wir singen am offenen Feuer nach wie vor Frank-Zappa-Lieder.

Info-Porn:

Hersteller: Konstantin Slawinski

Designer: DING3000

Modelle: Barrow & Slide

Material: rostfreier Edelstahl (Nasslack), Rad aus Eichenholz

Maße: Barrow L 139 x B 81 x

H 35 cm, ø 81 cm; Slide L 84 x

B 57 x H 33 cm, ø 55 cm;

Preis: beide Modelle um je 799,90 Euro bei konstantinslawinski.com

Infos: ding3000.com