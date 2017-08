Heiße Sache: Erotische Karpfenkalender verbrannt

Wer auch 2018 wieder einen erotischen Karpfenkalender bei sich in der Küche hängen haben möchte, sollte schnell handeln. Ein ganzer LKW voll hätte wohl rechtzeitig etwas Wasser vertragen …

Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren ambitionierten Beitrag, die schlechtesten, absurdesten und außergewöhnlichsten Erotik-Kalender dieses Jahres zusammenzufassen. Auch dieses Jahr wollen wir wieder in ein solch wichtiges Projekt starten. Ob der legendäre, erotische Karpfenkalender darin auch vorkommen wird, steht jedoch noch ein wenig in den Sternen. Wie Der Westen berichtete, ging nämlich ein LKW der tausende dieser Kalender geladen hatte, kürzlich in Flammen auf. Eine ziemlich heiße Sache – im doppelten Sinn. Der LKW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und auch sonst kamen nur auf Papier gedruckte Lebewesen zu Schaden. Auch die Ursache für den Brand sei bisher noch ungeklärt. Ein Fisch-Phobiker, der nicht mal auf diesem ästhetisch ausgefeilten Weg über seine Phobie hinwegkommt, mag wohl eindeutige Tatmotive dafür gehabt haben ….

Wie gefällt euch das neue Titelblatt vom Carponizer Karpfenkalender 2018? https://www.amazon.de/dp/3981747240 Posted by Carponizer on Montag, 3. Juli 2017

Fotos © Raphael Faraggi