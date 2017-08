5 Dinge, die man mit Einkaufswägen tun kann

Wir alle haben schon einmal mit der faszinierenden Anziehungskraft der Einkaufswägen Bekanntschaft gemacht. Angezogen waren wir dabei aber nur teilweise …

Die Faszination, die von Einkaufswägen ausgeht, ist eine wirklich seltsame. Fest steht jedenfalls, dass wann auch immer man eines irgendwo herumstehen sieht, man meistens (okay, immer) nicht anders kann, als eine seiner vielen verschiedenen Fortbewegungsmöglichkeiten zu nützen. Und davon gibt es – abhängig von der Personenzahl – ziemlich viele. Mit dem ein oder anderen Unfall ist jedoch zu rechnen. In Wien sind im vergangenen Jahr 19.000 Einkaufswägen verschwunden. Wie viele davon auf kreativ-gefährliche Art und Weise genutzt wurden, lässt sich nicht sagen. Einen gewissen Mehrwert kann man ihnen jedoch ganz bestimmt nicht absprechen. Eingesammelt werden sie dann von der MA48, die sie in ein Lager in Simmering bringt. Von dort können die Supermärkte ihre Einkaufswägen dann wieder zurückkaufen. Für stattliche 5,50 Euro. Beim Einkaufswagerl-Klau handelt es sich übrigens um ein originär Wiener Phänomen. Wenn man die Zahl der gestohlenen Wagerl mit Deutschland vergleicht, zeigt sich, dass unsere Nachbarn im Norden die Wagerl lieber in ihrem natürlichen Umfeld lassen. Mag wohl daran liegen, dass sie das unglaublich abwechslungsreiche Nutzungsspektrum der Einkaufswagerl noch nicht kennen:

_01. Entwicklung kreativer Ansätze in Sachen Öko-Mobilität

_02. Mal kurz den inneren Zirkusartisten auszuleben, kann dabei helfen wieder motivierter an den Bürojob heranzugehen

_03. Sommerzeit ist Grillzeit

_04. Ein bewegtes Leben will auch im Alter noch weiter bewegt werden

_05. Klimawandel hin oder her – auch in diesem Jahr werden wir dem städtischen Schneechaos wieder mit vereinten Kräften entgegenwirken

