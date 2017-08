Zum Runterkommen: Bier hilft beim Abnehmen

Mit Bier nimmt der Stress ab. Nun wissen wir: Nicht nur das Gewicht der Welt wird leichter, sondern auch wir selbst.

Eines wussten wir ja schon immer: Mit steigendem Bierkonsum nimmt der Stress ab. Doch nicht nur das Gewicht der Welt wird mit zunehmendem Bierkonsum leichter, sondern auch man selbst. Eine aktuelle Studie der Oregon State University dreht nun das Klischee vom dickmachenden Hopfen-Malz-Getränk etwas um und glaubt einen Stoff gefunden zu haben, der Bier quasi zu einem Diätprodukt macht. Der pflanzliche Stoff Xanthohumol, der in Bier enthalten ist, soll demnach nicht nur die Gehirnzellen und vor Krankheiten wie Demenz oder Parkinson schützen, sondern auch die Gewichtsabnahme unterstützen. In Maßen genossen, liegt Bier also nicht weit hinter solchen Gesundheits-Strebern, wie Brokkoli oder Spinat zurück.

Getestet wurde das Ganze an Labormäusen, die mit verschiedenen Formen von Xanthohumol gefüttert wurden und daraufhin an Gewicht verloren. Auch der Cholesterin- und Insulinspiegel der Mäuse konnte maßgeblich gesenkt werden. Gegen eine solche Diät hätten wir auf jeden Fall nichts einzuwenden. Nur mit dem zusätzlichen Sport am nächsten Tag könnte es eventuell ein wenig schwierig werden.

