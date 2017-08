Foodvideos: Spaghetti Tarantino

Diesmal stimmt der plakative Teaser wirklich: „Wenn ihr euch heute Foodvideos anschaut, dann diese drei Videos.“

Kochen ist Leidenschaft. Filmemachen auch. Bei all den Kochvideos, die auf den Foodblogs dieser Welt zu bewundern sind, kommt diese Leidenschaft meistens eher nur in Pastelltönen daher. David Ma, amerikanischer Foodstylist und ausgesprochener Foodie, weiß, dass da mehr gehen muss. Er inszenierte deshalb drei Gerichte im Stil echter Kultregisseure. Das Marshmallow-Rezept, das er in der nostalgischen Retro-Manier von Wes Anderson zubereiten lässt, könnte genauso gut auch im Grand Budapest Hotel gefilmt worden sein. Bei der Pasta nach Tarantino-Art sehen wir kurzfristig nur rot. Eh klar. So könnten Vogelperspektive und Foodblogs plötzlich wieder Spaß machen.

_01. Wes Anderson macht S’mores

_02. Quentin Tarantino macht Spaghetti Bolognese

_03. Alfonso Cuaron macht Pancakes