Gewinnspiel: Train like a Bodyguard

Verprügelt euren inneren Schweinehund und trainiert wie echte Bodyguards.

Als gefragtester Bodyguard der Welt kommt man schon mal in die Verlegenheit das Leben seines Erzfeindes mit dem eigenen Leben schützen zu müssen. So passiert es Ryan Reynolds, der im neuen Film „Killer’s Bodyguard“ als Superstar unter den Bodyguards auftritt, um sich um einen nicht weniger (in seiner eigenen Szene) renommierten Typen zu kümmern – einen weltweit berüchtigten Killer, gespielt von Samuel L. Jackson. Eine 24-stündige Tour de Force beginnt, bei der die wichtigsten Eckpfeiler einer solch geballten Ladung Action nicht fehlen dürfen: Autorennen, Verfolgungsjagden in Highspeed-Booten und schöne Frauen (Salma Hayek).

Anlässlich des actiongeladenen Filmstarts am 31. August verlosen wir, unter dem Motto „Train like a Bodyguard“, Tickets und Gutscheine für den Stunt.at Adrenalinpark (adrenalinpark.at). Damit man ein wenig Gefühl (und auch Schmerzen) dafür entwickelt, welchen Herausforderungen Ryan Reynolds in der Action-Komödie so begegnet.

Das Bodyguard-Package beinhaltet 2 All in One Tickets für den Stunt.at Adrenalinpark und 2 Gutscheine für ein Elite Training mit Fitnesstrainer Andreas Dorner (ebenfalls im Stunt.at Adrenalinpark). Sandsäcke, Traktorreifen und die gefürchtete Löwengrube werden eine gewichtige Rolle bei diesem Highendworkout spielen. Nehmt also euren inneren Schweinehund an die Leine und spielt mit! Für einen adrenalingeladenen Sommerabschluss.

Filmstill © 2017 Bodyguard Productions, Inc